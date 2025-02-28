أزمة ملعب مباراة العراق وفلسطين تواصل الجدل والاتحاد يكشف تفاصيل جديدة
شفق نيوز/ كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، يوم الجمعة،عن تفاصيل جديدة بشأن مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الفلسطيني ضمن التصفياتالآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقال الزاملي، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "جميع القراراتالمتعلقة بمشاركة المنتخب العراقي في التصفيات، بما في ذلك اختيار الملاعب وإقامةالمباريات والمعسكرات التدريبية، أصبحت بيد رئيس الاتحاد عدنان درجال، بعد منحهالتخويل الرسمي من قبل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد خلال الاجتماع الأخير، الذيشهد تصويتاً بالإجماع على هذا القرار".
وأضاف، أن "التخويل الممنوح لدرجال يشمل إدارة الأمور الإداريةالخاصة بالمنتخب كافة خلال التصفيات، بما فيها تحديد الملاعب التدريبية والمبارياتالرسمية، والموافقة أو الاعتراض على الملاعب المخصصة لمباريات العراق".
وفيما يخص إقامة مباراة العراق وفلسطين في الأردن، أوضح الزاملي، أن"أعضاء الاتحاد العراقي غير مخولين بالاعتراض على القرار، نظراً لمنحهمدرجال التفويض الكامل"، واصفاً في الوقت نفسه "قرار الاتحادين الدوليوالآسيوي بغير الصائب".
وتابع عضو اتحاد الكرة العراقي، أن "القرار ينطوي على خرق واضحلمبدأ تكافؤ الفرص"، داعياً درجال إلى "اتخاذ الإجراءات المناسبةلضمان إقامة المباراة على ملعب محايد، بعيداً عن دول المجموعة، حفاظًا على حقوقالمنتخب العراقي".
وكان الاتحاد الفلسطيني قد اختار الأردن كأرض بديلة لخوض المباراة، ماأثار اعتراض الاتحاد العراقي، الذي رأى أن إقامة اللقاء في الأردن يمنحالأخير أفضلية غير عادلة باعتباره منافساً مباشراً في المجموعة.
ورغم ذلك وافق العراق على القرار، مع التأكيد على جاهزية المنتخب الوطنيلخوض المباراة وتحقيق الفوز في أي ملعب.
يُذكر أن منتخب فلسطين سيستضيف نظيره العراقي في الجولة الثامنة من منافساتالمجموعة الثانية في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسالعالم، وذلك يوم 25 آذار المقبل.