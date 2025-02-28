2025-02-28 10:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، يوم الجمعة،عن تفاصيل جديدة بشأن مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الفلسطيني ضمن التصفياتالآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال الزاملي، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "جميع القراراتالمتعلقة بمشاركة المنتخب العراقي في التصفيات، بما في ذلك اختيار الملاعب وإقامةالمباريات والمعسكرات التدريبية، أصبحت بيد رئيس الاتحاد عدنان درجال، بعد منحهالتخويل الرسمي من قبل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد خلال الاجتماع الأخير، الذيشهد تصويتاً بالإجماع على هذا القرار".

وأضاف، أن "التخويل الممنوح لدرجال يشمل إدارة الأمور الإداريةالخاصة بالمنتخب كافة خلال التصفيات، بما فيها تحديد الملاعب التدريبية والمبارياتالرسمية، والموافقة أو الاعتراض على الملاعب المخصصة لمباريات العراق".

وفيما يخص إقامة مباراة العراق وفلسطين في الأردن، أوضح الزاملي، أن"أعضاء الاتحاد العراقي غير مخولين بالاعتراض على القرار، نظراً لمنحهمدرجال التفويض الكامل"، واصفاً في الوقت نفسه "قرار الاتحادين الدوليوالآسيوي بغير الصائب".

وتابع عضو اتحاد الكرة العراقي، أن "القرار ينطوي على خرق واضحلمبدأ تكافؤ الفرص"، داعياً درجال إلى "اتخاذ الإجراءات المناسبةلضمان إقامة المباراة على ملعب محايد، بعيداً عن دول المجموعة، حفاظًا على حقوقالمنتخب العراقي".

وكان الاتحاد الفلسطيني قد اختار الأردن كأرض بديلة لخوض المباراة، ماأثار اعتراض الاتحاد العراقي، الذي رأى أن إقامة اللقاء في الأردن يمنحالأخير أفضلية غير عادلة باعتباره منافساً مباشراً في المجموعة.

ورغم ذلك وافق العراق على القرار، مع التأكيد على جاهزية المنتخب الوطنيلخوض المباراة وتحقيق الفوز في أي ملعب.

يُذكر أن منتخب فلسطين سيستضيف نظيره العراقي في الجولة الثامنة من منافساتالمجموعة الثانية في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسالعالم، وذلك يوم 25 آذار المقبل.