مورينيو يتعرض لعقوبة قاسية في الدوري التركي

2025-02-28 10:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم، قراراً بحرمان جوزيه مورينيو،مدرب فريق فنربخشه، من المشاركة في 4 مباريات كما فرض عليه غرامة مالية، على خلفيةالهجوم الكبير الذي شنه بحق الحكام الأتراك.

وقام الاتحاد التركي، بتغريم المدرب البرتغالي (62 عاما) مبلغ 1.6 مليونليرة تركية (44 ألف دولار أميركي) بعد أن انتقد حكام المباراة في مؤتمر صحفي عقبالتعادل السلبي بدون أهداف أمام فريق غلطة سراي في الدوري التركي لكرة القدم يومالإثنين الماضي.

كما أثار مورينيو الجدل بتصريحاته بعد المباراة، حيث ادعى أن لاعبي غلطةسراي قفزوا "مثل القرود" على مقاعد البدلاء احتجاجا على قرار تحكيمي.

ولم يشارك مورينيو في واحدة من المباريات الأربع، عندما غاب عن مقاعدالبدلاء خلال فوز فنربخشه 4-1 على غازي عنتاب في كأس تركيا.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن فنربخشه قد استأنف ضدقرار الإيقاف 4 مباريات.

وهذا يعني أنه إذا لم ينجح استئناف فنربخشه، فسوف يغيب عن المباريات الثلاثالمحلية القادمة للفريق.

واستلم مورينيو مهمة الإشراف على فنربخشة الصيف المنصرم، وذلك بعد 3 مواسممع روما الإيطالي قاد خلالها نادي العاصمة إلى لقب مسابقة "كونفرنس ليغ"عام 2022.