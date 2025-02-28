2025-02-28 10:54:04 - المصدر: ايشان

دعا رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو إلى تأسيس حلف دفاعي أوروبي مستقل على غرار “الناتو”، بعيدا عن أي مشاركة أمريكية. بقوله: “نعم”، مؤكدا أن “الاتحاد الدفاعي الأوروبي سيكون الحل الوحيد الممكن”. وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي أن الوضع الراهن يتطلب إعادة تقييم من قبل أولئك الذين “كانوا يعتقدون أن أمن أوروبا يمكن أن يُكفل من قبل […]

ظهرت المقالة “الحل الوحيد”.. فرنسا تدعو أوروبا لتأسيس “ناتو بلا أمريكا” أولاً على ايشان.



