2025-02-28 11:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة أعلنت الحكومة الاسرائيلية، اليوم الجمعة ، عن فرض قيود أمنية مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد منسر، خلال مؤتمر صحفي، إن "القيود الأمنية الاعتيادية ستُطبق كما هو الحال في كل عام"، مبررا ذلك بالحفاظ على "الأمن العام". ومن المعروف أن القيود تشمل منع […]

The post إسرائيل تفرض قيودًا مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى في رمضان وحماس تدعو للتصدي appeared first on جريدة المدى.