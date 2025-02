الرافدين يحذر من استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في تداول العملات الرقمية

2025-02-28 11:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد حذر مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، من استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في تداول العملات الرقمية والفوركس. ودعا المصرف، في بيان تلقته (المدى)، زبائنه إلى "الامتناع عن استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، بما في ذلك البطاقات والمحافظ الإلكترونية، في تداول العملات الرقمية أو نشاط الفوركس، سواء لحسابهم الشخصي أو لحساب الغير، بشكل مباشر أو غير مباشر". وأكد […]

