السوداني يوافق على زيادة كمية الغاز إلى إقليم كوردستان

2025-02-28 11:15:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صرّح وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز عزت صابر، يوم الجمعة، بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وافق على زيادة كمية الغاز المتدفقة الى اقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال استضافته في جلسة نقاشية على هامش أعمال اليوم الثالث والاخير لمنتدى أربيل بنسخته الثالثة الذي ينظمه مركز "رووداو" للدراسات.

وقال صابر إنه، لا يوجد حقل غاز في العراق لم يتم توقيع اتفاق حوله مع دولة خارجية لاستثماره، ولكن مشاريع هذا القطاع تستغرق وقتا طويلا وهي عملية معقدة تحتاج إلى تقنية عالية.

وأضاف أنه، في الأيام السابقة وافق رئيس مجلس الوزراء بمنح كمية أكبر من الغاز الى اقليم كوردستان لتغطية الاحتياجات الداخلية، مردفا بالقول، إن: تبادل الغاز بين الاقليم وبغداد مهم جدا ومفيد للطرفين.