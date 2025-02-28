الرافدين يحذر من استخدام الدفع الإلكتروني في العملات الرقمية والفوركس

2025-02-28 11:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر مصرف الرافدين، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، من استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في تداول العملات الرقمية والفوركس.

ودعا المصرف، في بيان تلقته "بغداد اليوم" ، زبائنه إلى "الامتناع عن استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، بما في ذلك البطاقات والمحافظ الإلكترونية، في تداول العملات الرقمية أو نشاط الفوركس، سواء لحسابهم الشخصي أو لحساب الغير، بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأكد على "أهمية توخي الحذر وعدم التعامل مع الجهات غير المرخصة التي تروج لهذه الأنشطة، نظراً لما تنطوي عليه من مخاطر مالية وقانونية كبيرة، قد تؤدي إلى فقدان الأموال أو التعرض لإجراءات قانونية وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة".

وبين أن "هذا التحذير يأتي في إطار الدور التوعوي لمصرف الرافدين، وحرصه على حماية مصالح زبائنه وضمان سلامة تعاملاتهم المالية".



