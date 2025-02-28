بعد الرشيد.. الرافدين يحذر من التداول بـ "العملات الرقمية والفوركس"
شفق نيوز/ حذر مصرف الرافدين، يوم الجمعة، من استخدام أدوات الدفعالإلكتروني في تداول "العملات الرقمية والفوركس".
وذكر المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تماشياً مع توجيهاتالبنك المركزي العراقي، ندعو الزبائن إلى الامتناع عن استخدام أدوات الدفعالإلكتروني، بما في ذلك البطاقات والمحافظ الإلكترونية، في تداول العملاتالرقمية أو نشاط الفوركس، سواء لحسابهم الشخصي أو لحساب الغير، بشكل مباشر أوغير مباشر".
وأشار المصرف، بحسب البيان، إلى "أهمية توخي الحذر وعدم التعامل معالجهات غير المرخصة التي تروج لهذه الأنشطة، نظراً لما تنطوي عليه من مخاطر ماليةوقانونية كبيرة، قد تؤدي إلى فقدان الأموال أو التعرض لإجراءات قانونية وفقاًللأنظمة والتعليمات النافذة".
هذا سبق أن حذر مصرف الرشيد أيضاً، يوم الخميس الماضي، من التداولبالعملات الرقمية ونشاط "الفوركس".
وأصدر البنك المركزي العراقي حظراً على العملات المشفرة في العام 2017،مستشهداً بمخاطر مثل الجرائم المالية والتقلبات ومخاوف حماية المستهلك.
ولا يزال يُحظر على البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع التعاملمع الأصول الرقمية، مما يجعل المعاملات المشفرة غير متاحة من خلال القنواتالرسمية.
وفي العام 2018، أصدرت هيئة الفتوى العليا التابعة لحكومة إقليم كوردستانالعراق حكماً ضد OneCoin،مما عزز موقف البلاد الحذر تجاه الأصول الرقمية، إلا أنه ورغم القيود المفروضةتستمر تجارة العملات المشفرة غير الرسمية، حيث لا يزال تطبيق القانون ضدالأفراد غير واضح.