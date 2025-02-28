بعد الرشيد.. الرافدين يحذر من التداول بـ "العملات الرقمية والفوركس"

2025-02-28 11:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر مصرف الرافدين، يوم الجمعة، من استخدام أدوات الدفعالإلكتروني في تداول "العملات الرقمية والفوركس".

وذكر المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تماشياً مع توجيهاتالبنك المركزي العراقي، ندعو الزبائن إلى الامتناع عن استخدام أدوات الدفعالإلكتروني، بما في ذلك البطاقات والمحافظ الإلكترونية، في تداول العملاتالرقمية أو نشاط الفوركس، سواء لحسابهم الشخصي أو لحساب الغير، بشكل مباشر أوغير مباشر".

وأشار المصرف، بحسب البيان، إلى "أهمية توخي الحذر وعدم التعامل معالجهات غير المرخصة التي تروج لهذه الأنشطة، نظراً لما تنطوي عليه من مخاطر ماليةوقانونية كبيرة، قد تؤدي إلى فقدان الأموال أو التعرض لإجراءات قانونية وفقاًللأنظمة والتعليمات النافذة".

هذا سبق أن حذر مصرف الرشيد أيضاً، يوم الخميس الماضي، من التداولبالعملات الرقمية ونشاط "الفوركس".

وأصدر البنك المركزي العراقي حظراً على العملات المشفرة في العام 2017،مستشهداً بمخاطر مثل الجرائم المالية والتقلبات ومخاوف حماية المستهلك.

ولا يزال يُحظر على البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع التعاملمع الأصول الرقمية، مما يجعل المعاملات المشفرة غير متاحة من خلال القنواتالرسمية.

وفي العام 2018، أصدرت هيئة الفتوى العليا التابعة لحكومة إقليم كوردستانالعراق حكماً ضد OneCoin،مما عزز موقف البلاد الحذر تجاه الأصول الرقمية، إلا أنه ورغم القيود المفروضةتستمر تجارة العملات المشفرة غير الرسمية، حيث لا يزال تطبيق القانون ضدالأفراد غير واضح.