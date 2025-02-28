النفط تباشر بتنفيذ مشروع مد أنبوب نقل الغاز الجاف من خور الزبير إلى شط العرب

2025-02-28 11:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يشرف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني السواد، اليوم الجمعة، ميدانيا على تنفيذ مشروع مد أنبوب نقل الغاز الجاف من خور الزبير إلى ناظم شط العرب بطول 40 كم وقطر 42 عقدة لتأمين وصول الغاز إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وكانت وزارة النفط قد قالت أمس الخميس عن هذا المشروع، بأنه من المشاريع التنموية المهمة ويساهم في إعطاء مرونة كبيرة لنقل الغاز الى محطات الطاقة الكهربائية داخل العراق.

يذكر ان هذا المشروع يمتد من ارصفة خور الزبير الى ناظم شط العرب وبطول 40 كم وقطر 42 عقدة.