2025-02-28 11:40:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ نصار الحاجأكدت وزارة النقل، اليوم الجمعة، استمرارها بتنفيذ متطلبات منظمة النقل الجوي الدولية (إياتا) لرفع الحظر الجوي في أوروبا.وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة مستمرة في تنفيذ متطلبات السلامة الخاصة بمنظمة النقل الجوي الدولية (إياتا)، وذلك ضمن إطار جهودها لرفع الحظر الجوي عن العراق".وأوضح أن "الوزارة تعاقدت مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، مشيداً "بجهودها في هذا المجال، من خلال الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية".وأضاف أن "العمل يسير وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يتماشى مع الاستشارات المقدمة من فريق الاتحاد الدولي"، مشيراً الى أن "الوزارة تنفذ خطوات تصحيحية عدة، من بينها تنويع مزودي الخدمة، توحيد الطراز، وتوفير كوادر مؤهلة".وبيّن أن "الوزارة أحرزت تقدماً في أتمتة الخطوط الجوية العراقية، وتعمل على توحيد الطراز وفق خطة متكاملة، بالإضافة إلى تعزيز الطواقم بموظفين جدد، سواء على مستوى المضيفين أو الطيارين، مع الالتزام بالإجراءات الرسمية المطلوبة".وأكد الصافي، أن "بعض المتطلبات لا تتعلق بوزارة النقل فقط، بل تشمل أيضًا سلطة الطيران المدني"، مشدداً على أن "الوزارة مستمرة في تنفيذ التزاماتها لضمان تحقيق معايير السلامة اللازمة".