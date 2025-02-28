الزراعة النيابية توضح بشأن انحسار الحمى القلاعية داخل العراق: لم ينتهي بعد

2025-02-28 11:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، أن انحسار مرض الحمى القلاعية داخل العراق لا يعني نهايته بشكل تام، محذرة من مخاطر عودته ما لم تُتخذ إجراءات وقائية صارمة.

وقال عضو اللجنة، النائب ثائر الجبوري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مرض الحمى القلاعية الذي تفشى في عدد من المحافظات، ومنها بغداد، خلال الأيام الماضية، أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الماشية والجاموس، متسبباً بخسائر مادية جسيمة لمربي الثروة الحيوانية".

وأضاف الجبوري، أن "انحسار المرض خلال الساعات الـ72 الماضية لا يعني القضاء عليه تماماً، إذ يتطلب الأمر إجراءات وقائية مشددة من قبل الجهات المعنية، لا سيما دائرة البيطرة، لمنع تكرار هذا الوباء الذي أثار قلقاً واسعاً بين المربين".

وأشار إلى أن "التحقيقات أثبتت أن مصدر انتقال المرض هو المواشي المستوردة، ولو كانت هناك عمليات فحص دقيقة لما تعرض العراق لهذه الموجة التي ألحقت ضرراً بالغاً بمربي الثروة الحيوانية في عدة مناطق، خصوصاً في العاصمة بغداد".

وشدد الجبوري على أن "هذا الوضع الكارثي يستدعي إعادة صياغة خطط الاستيراد، بما يضمن فرض فحوصات مختبرية صارمة على المواشي المستوردة، لمنع انتقال الأمراض الوبائية مثل الحمى القلاعية، والتي تتسبب بخسائر مادية كبيرة للقطاع الزراعي والثروة الحيوانية".

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت في وقت سابق عن فرض حظر على نقل الحيوانات الحية (الأغنام، الماعز، الأبقار، والجاموس) من المحافظات التي سجلت إصابات بالحمى القلاعية، وهي بغداد، بابل، ديالى، النجف الأشرف، وواسط، وذلك حتى إشعار آخر.

كما قررت الوزارة، بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، غلق جميع مناطق تجمع الحيوانات (الجوبات) كإجراء احترازي لمنع انتشار المرض.

وأوضحت أن نقل الحيوانات بين المحافظات والمناطق الخالية من الإصابة، وكذلك من إقليم كردستان، سيكون مسموحًا بشرط إجراء الفحوصات البيطرية اللازمة وتزويد الحيوانات بشهادة صحية بيطرية صادرة عن دائرة البيطرة.