النفط يتجه لتسجيل أول خسارة شهرية منذ تشرين الثاني

2025-02-28 11:45:02 - المصدر: واع

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تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة وتتجه لتسجيل أول انخفاض شهري منذ تشرين الثاني، إذ طغى أثر الضبابية بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود جراء تهديدات واشنطن بالرسوم الجمركية والمزيد من علامات التباطؤ الاقتصادي الأميركي على أثر المخاوف بشأن المعروض.

وانخفضت عقود أيار لخام برنت الأكثر نشاطا 31 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 73.26 دولاراً للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70.05 دولاراً للبرميل، بتراجع 30 سنتا أو 0.4%.

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