وزير النفط: تحرك لاستيراد منصة عائمة لتوريد الغاز لسد حاجة الكهرباء

2025-02-28 11:45:02 - المصدر: واع

البصرة – واع – محمد ناصر

أكد وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، وجود تحرك لاستيراد منصة عائمة لتوريد الغاز لسد حاجة الكهرباء.

وقال عبد الغني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة بصدد استيراد منصة عامة لتوريد الغاز بهدف سد الحاجة المطلوبة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية"، لافتاً الى أن "وزارة النفط باشرت بتنفيذ الأنبوب الذي سيقوم بنقل الغاز من خلال ربطه بالأنبوب الوطني القريب من شط البصرة".

وأشار الى أن "المسافة من ميناء خور الزبير الى نقطة الربط بحدود 40 كيلومتراً"، مبيناً أن "شركة الأنابيب النفطية في الوزارة استطاعت أن توفر هذا الأنبوب، ويتم العمل بتنفيذ هذا الأنبوب بخطى متسارعة جداً".

وأضاف أن "نسب الإنجاز في الأنبوب وصلت الى مراحل متقدمة جداً، ووصلت الى 30% بالمئة على الرغم من الأعمال بالمشروع لم يتجاوز العشرة أيام، وهي نسبة قياسية"، مشيراً الى أنه "تم تحشيد جميع الإمكانيات في شركة المشاريع النفطية من خلال ستة فرق للعمل من أجل تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي سيخدم قطاع الكهرباء".

وبين أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتابع بشكل يومي تفاصيل هذا المشروع لما له من أهمية كبيرة"، مؤكداً أن "العراق يحتاج الى أكثر من خط لنقل الغاز، والوزارة تسعى لتوفير وقود بديل عن الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية استعداداً للصيف المقبل".

وأوضح عبد الغني أن "منصة الغاز العائمة تتضمن منظومة لتحويل الغاز السائل الى الحالة الغازية ومن ثمة سيتم ضخه الى الأنبوب".