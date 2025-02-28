محافظ واسط يرفض استغلال الكسبة "انتخابيا" ويؤكد استمرارية المشاريع

2025-02-28 12:15:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

أكد محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، في رسالة إلى أهالي المحافظة، أن خدمة أبناء المحافظة هي مسؤولية غير قابلة للمساومة، مشيرًا إلى أن مشاريع البنى التحتية مستمرة بالرغم من عدم وجود تخصيصات جديدة.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ واسط في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "العمل مستمر في إتمام المشاريع الحالية بانتظار إقرار موازنة 2025 التي قد تتيح تخصيص مبالغ لاستكمال باقي المشاريع في المناطق المتبقية".

وأشار المياحي إلى أن "محافظة واسط قد وزعت أكثر من 50 ألف قطعة أرض على مختلف الشرائح، وهناك أكثر من 100 ألف مواطن مسجلين لدى البلديات ينتظرون استحقاقاتهم وفق المفاضلة،كما أبدى استياءه من بعض الجهات التي بدأت توزع وعودًا لكسب أصوات المواطنين من خلال تشكيلات مثل "الكسبة"، الذين يعدون بتوزيع قطع أراضٍ في محاولات لاستغلال حاجات الناس".

وحذر المحافظ من أي "محاولات لإثارة الفوضى أو التخريب في المحافظة"، مؤكدًا أن "الأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم مع أي من هذه الأفعال".

ودعا المياحي المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء هذه الوعود الوهمية"، مذكرًا إياهم بأن "أبواب الحكومة مفتوحة لهم وأن الإجراءات القانونية ستكون صارمة ضد أي محاولة لتخريب استقرار المدينة".