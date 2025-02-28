تنشيط السياحة في كركوك.. خطة جديدة لاستقطاب الوفود من داخل وخارج العراق

2025-02-28 12:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت دائرة السياحة في كركوك، يوم الجمعة، عن خطتها لجذب السياحمن داخل العراق وخارجه، وذلك بالتزامن مع اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام2025.

وقال مدير سياحة كركوك، سرمد محمد جميل، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن"الدائرة عقدت اجتماعاً مع ممثلي شركات السفر والسياحة المجازة في المحافظةلمناقشة سبل تطوير وتعزيز القطاع السياحي".

وأوضح أن "الاجتماع ركّز على أهمية التعامل فقط مع الشركاتالسياحية المجازة لضمان جودة الخدمات المقدمة، وحماية سمعة القطاع السياحي فيكركوك"، مشيراً إلى أن "المحافظة تمتلك مقومات سياحية متميزة تجعلهاوجهة رئيسية للسياح".

وأضاف جميل، أن "كركوك تزخر بالمعالم الأثرية والسياحية والدينيةالتي تجعلها واحدة من أهم المقاصد السياحية في العراق"، مؤكداً "ضرورةالتعاون المشترك بين الشركات المجازة لتقديم أفضل الخدمات وتعزيز التجربةالسياحية للزوار".

وأشار إلى أن "هناك تنسيقاً عالياً مع شركات السياحة لاستقطابالمزيد من السياح، والاستفادة من الزخم السياحي الذي تشهده البلاد بعد اختياربغداد عاصمة للسياحة العربية".

وتابع جميل قائلاً، إن "هيئة السياحة، ممثلة بقسم سياحة كركوك،تعمل على تنشيط الحركة السياحية وتعزيز مكانة المحافظة كوجهة سياحية رئيسية، بمايساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة".

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تنظيم فعاليات ومبادرات لتعزيز حضوركركوك على الخارطة السياحية الإقليمية والدولية، ما يسهم في استقطاب مزيد منالزوار ودعم قطاع السياحة في المحافظة.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، (الثلاثاء 10 كانون الأول 2024)، أنالمنظمة العربية للسياحة قد اختارت مدينة بغداد عاصمة للسياحةالعربية لعام 2025.