تنشيط السياحة في كركوك.. خطة جديدة لاستقطاب الوفود من داخل وخارج العراق
شفق نيوز/ كشفت دائرة السياحة في كركوك، يوم الجمعة، عن خطتها لجذب السياحمن داخل العراق وخارجه، وذلك بالتزامن مع اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام2025.
وقال مدير سياحة كركوك، سرمد محمد جميل، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن"الدائرة عقدت اجتماعاً مع ممثلي شركات السفر والسياحة المجازة في المحافظةلمناقشة سبل تطوير وتعزيز القطاع السياحي".
وأوضح أن "الاجتماع ركّز على أهمية التعامل فقط مع الشركاتالسياحية المجازة لضمان جودة الخدمات المقدمة، وحماية سمعة القطاع السياحي فيكركوك"، مشيراً إلى أن "المحافظة تمتلك مقومات سياحية متميزة تجعلهاوجهة رئيسية للسياح".
وأضاف جميل، أن "كركوك تزخر بالمعالم الأثرية والسياحية والدينيةالتي تجعلها واحدة من أهم المقاصد السياحية في العراق"، مؤكداً "ضرورةالتعاون المشترك بين الشركات المجازة لتقديم أفضل الخدمات وتعزيز التجربةالسياحية للزوار".
وأشار إلى أن "هناك تنسيقاً عالياً مع شركات السياحة لاستقطابالمزيد من السياح، والاستفادة من الزخم السياحي الذي تشهده البلاد بعد اختياربغداد عاصمة للسياحة العربية".
وتابع جميل قائلاً، إن "هيئة السياحة، ممثلة بقسم سياحة كركوك،تعمل على تنشيط الحركة السياحية وتعزيز مكانة المحافظة كوجهة سياحية رئيسية، بمايساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة".
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تنظيم فعاليات ومبادرات لتعزيز حضوركركوك على الخارطة السياحية الإقليمية والدولية، ما يسهم في استقطاب مزيد منالزوار ودعم قطاع السياحة في المحافظة.
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، (الثلاثاء 10 كانون الأول 2024)، أنالمنظمة العربية للسياحة قد اختارت مدينة بغداد عاصمة للسياحةالعربية لعام 2025.