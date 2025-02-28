ضوابط جديدة لبطولة كأس الخليج لكرة القدم لقدامى اللاعبين بالنسخة المقبلة

2025-02-28 12:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس وفد المنتخب العراقي لكرةالقدم، لقدامى اللاعبين، فراس بحر العلوم، يوم الجمعة، أن اللجنة المنظمة لبطولة كأسالخليج لقدامى اللاعبين وضعت ضوابط جديدة لإقامة النسخة المقبلة من البطولة.

وقالبحر العلوم لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد الخليجي لكرة القدم وضع ضوابط جديدة لإقامةبطولة خليجي قدامى اللاعبين للبطولات المقبلة.

وأضافأن البطولات المقبلة للقدامى ستكون مصاحبة لبطولات كأس الخليج التي تقام كل سنتين،لتكون مباريات البطولتان متزامنة.

وأشارإلى أن لجنة قدامى لاعبي اتحاد كأس الخليج عقدت اجتماعها في الكويت وخرجت بمقررات أهمها،اعتماد إقامة بطولة قدامى اللاعبين بشكل دوري مستمر، مضيفاً أن البطولة الثانية ستقامفي المملكة العربية السعودية، والتي ستتزامن مع استضافة السعودية لبطولة خليجي 27.

وكانالمنتخب العراقي لقدامى اللاعبين قد تّوج بلقب أول بطولة خليجية للقدامى والتياختتمت في الكويت بمشاركة ثمانية منتخبات.