الاتحاد العراقي للهوكي يطلق مبادرات جديدة لتطوير اللعبة

2025-02-28 12:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - زيد غالبأعلن نائب رئيس اتحاد الهوكي العراقي، طارق علي، عن أن الاتحاد الذي تم تأسيسه قبل أربعة أشهر، بدأ في تنفيذ مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تطوير لعبة هوكي العشب في العراق.وقال علي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الاتحاد بدأ باستيراد مجموعة من الأدوات والتجهيزات الخاصة باللعبة، بالإضافة إلى إنشاء ملاعب ومراكز تدريبية. وفي هذا السياق، تم افتتاح مركز تدريبي في منطقة الشعلة يضم مجموعة من اللاعبين من مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك المتقدمين والشباب والناشئين".وأضاف أن " الاتحاد نظم دورة تدريبية دولية بالتعاون مع الاتحادين الآسيوي والدولي، حيث يشارك فيها محاضرون عمانيون، وذلك لتقديم محاضرات نظرية وعملية تهدف إلى نشر ثقافة اللعبة".وأوضح أن" الاتحاد يخطط لإقامة بطولات محلية وفتح مراكز تدريب إضافية في بغداد والمحافظات، مع التركيز على تعزيز انتشار اللعبة في جميع أنحاء العراق. كما أشار إلى أنه سيتم إنشاء مركز تدريبي في جامعة بغداد، مما يسهم في توسيع قاعدة اللعبة وزيادة الوعي بها".وتابع أن" الاتحاد يعتزم المشاركة في البطولة الآسيوية المقررة في شهر نيسان المقبل، سعيا لتطوير مستوى اللعبة في العراق والانفتاح على المنتخبات الأخرى".