2025-02-28 12:35:02 - المصدر: واع

بغداد- واعتنطلق اليوم الجمعة منافسات دور الــ (16 - ثمن النهائي) من دوري المحترفين لكرة السلة، بإقامة مباراة واحدة تجمع الدفاع الجوي وغاز الشمال في قاعة الشعب.وأكد مدرب غاز الشمال، حسين طلال، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، على"أهمية تحقيق الفوز في هذه المواجهة على الدفاع الجوي"، مشدداً على "ضرورة استغلال الفرص وحسم المباراة مبكراً من خلال توسيع الفارق وعدم منح المنافس المساحات للتسديد، سواء من داخل القوس أو خارجه".وأضاف أن "الفوز سيمنح فريقه دفعة معنوية كبيرة، لاسيما أنه يواجه فريقاً قوياً وهو حامل اللقب، ويتقدم عليه في السلسلة بمباراتين، كما أن المباراة المقبلة ستكون في كركوك، مما يجعل هذه المباراة فرصة لتقليص الفارق وإبقاء حظوظه قائمة".وأشار إلى أنه "استعد جيداً لهذا اللقاء من خلال معسكر تدريبي داخلي في أربيل، تخللته عدة مباريات تجريبية مع فرق محلية، بالإضافة إلى إجراء تعديلات مهمة على الخطة الفنية لضمان تحقيق الفوز، بشرط تنفيذ اللاعبين للواجبات المطلوبة بدقة".من جهته، يدخل حامل اللقب الدفاع الجوي بقيادة مدربه نضال غانم اللقاء بثقة كبيرة، بعد فترة استعدادية مكثفة، وعينه على تحقيق الانتصار الثالث توالياً في هذه السلسلة، مما يضمن له التأهل المباشر إلى نصف النهائي دون الحاجة إلى مباريات إضافية كما يطمح إلى مواصلة حملة الدفاع عن اللقب، معتمداً على جاهزية لاعبيه ".