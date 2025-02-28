مصرع وإصابة 7 أشخاص بحوادث سير متفرقة في ديالى

2025-02-28 12:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أكدت دائرة صحة ديالى، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، مصرع شخص وإصابة ستة آخرين، بينهم امرأة وصبي، جراء حوادث سير متفرقة داخل المحافظة.

وقال مدير إعلام دائرة صحة ديالى، فارس العزاوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ثلاثة حوادث سير وقعت خلال ساعات الصباح في مناطق بعقوبة والعبارة وخانقين، ما أدى إلى مصرع مدني وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف العزاوي، أن "المصابين نُقلوا إلى ردهات الطوارئ لتلقي العلاج، فيما كانت بعض الحالات حرجة وتتطلب تدخلاً جراحياً عاجلاً"، مشيراً إلى أن "السرعة العالية والتجاوز الخاطئ من أبرز الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الحوادث".

وأكد أن "وتيرة حوادث السير في ديالى لا تزال مرتفعة خلال عام 2025، وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً على طواقم الطوارئ، التي تدخل في حالة استنفار عدة مرات يومياً لإنقاذ المصابين، خاصة الذين يعانون من إصابات خطرة تتطلب عمليات جراحية معقدة".