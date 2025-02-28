القبض على متهمين بحيازة مواد مخدرة في الأنبار

2025-02-28 12:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الأنبار

ألقت مفارز قسم شؤون السيطرات في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، القبض على متهم في سيطرة البو فراج بحوزته مواد مخدرة.

وذكرت قيادة شرطة الأنبار في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "معلومات دقيقة وردت إلى مركز شرطة القطانة التابع لقسم شرطة قضاء الرمادي حول وجود شخص بحوزته حبوب مخدرة، وتم على إثرها تشكيل فريق عمل ونصب كمين محكم، أسفر عن اعتقال المتهم وضبط المواد المخدرة بحوزته".

وأضاف البيان أن "الإجراءات القانونية اتخذت بحق المتهمين، حيث تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وتوقيفهما وفق المادة (28) من قانون المخدرات".



