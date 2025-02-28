مستشار حكومي يكشف عن مشروعين مهمين بمجالي الألواح الشمسية ومياه الصرف الصحي

2025-02-28 12:45:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفوازكشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار، اليوم الجمعة، عن خطط جديدة لتعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه.وقال النجار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة تعتزم تنفيذ مشروع لإنتاج مكونات الألواح الشمسية بتكلفة تصل إلى 400 مليون دولار"، مشيراً الى أن "تنفيذه سيتم بالكامل من خلال الاستثمار مع إحدى الشركات العالمية".وأضاف أن "الحكومة تعمل أيضاً على مشروع لتحويل مياه الصرف الصحي إلى مياه صالحة للري"، مبيناً أن "هناك العديد من المشاريع التي تخرج عن نطاق عمل الوزارات التقليدية، حيث يتم تنفيذها من قبل شركات ذات خبرة واسعة، مع إشراك الشركات العراقية في العملية لضمان نقل المعرفة وتطوير الكوادر المحلية".