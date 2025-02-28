2025-02-28 12:45:05 - المصدر: ايشان

بعث السفير البريطاني في العراق ستيفن هيتشن برسالة إلى العراقيين بمناسبة انتهاء مهام عمله. وقال هيتشن في رسالته عبر وكالة الأنباء العراقية، وتابعتها منصة “إيشان”: “أعزائي العراقيين، سأغادر بلدكم العزيز بعد أيام قليلة، وأود أن أعبر عن امتناني العميق لصداقتكم وكرم ضيافتكم خلال العامين الماضيين”. وأضاف: “سأبوح لكم بسر، زوجتي غاضبة مني، وهذا ليس بالأمر […]

ظهرت المقالة السفير البريطاني يغادر العراق برسالة مؤثرة: “زوجتي غاضبة وتريد العودة كسائحة” أولاً على ايشان.



