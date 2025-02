إيران: عملية "الوعد الصادق 3" ستنفذ في وقتها اللازم

2025-02-28 12:50:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني للشؤون التنسيقية، العميد علي فضلي، أن عملية "الوعد الصادق 3" ستنفذ في وقتها اللازم. وأفادت وكالة إرنا، مساء أمس الخميس، بأن تصريحات العميد علي فضلي جاءت خلال مراسم إحياء ذكرى مقتل إيرانيين سقطا خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988). وقال القائد العسكري الإيراني إن "وجود جبهة المقاومة من […]

