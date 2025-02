2025-02-28 12:50:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الجمعة، أن انحسار مرض الحمى القلاعية داخل العراق لا يعني نهايته بشكل تام، محذرة من مخاطر عودته ما لم تُتخذ إجراءات وقائية صارمة. وقال عضو اللجنة، النائب ثائر الجبوري، في حديث تابعته(المدى)، إن "مرض الحمى القلاعية الذي تفشى في عدد من المحافظات، ومنها بغداد، خلال الأيام الماضية، أدى […]

