العراق يعتبر دعوة أوجلان لحل حزب العمال الكردستاني “مهمة” للأمن الإقليمي
2025-02-28 13:00:06 - المصدر: راي اليوم
بغداد-(أ ف ب) -رحّبت وزارة الخارجية العراقية بدعوة الزعيم الكردي عبدالله أوجلان حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح وحلّ نفسه، معتبرة إياها “خطوة إيجابية ومهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة”.
وقالت الوزارة في بيان في وقت متأخر الخميس إنها “تعتبر هذه الخطوة إيجابية ومهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة (…) وخطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز الأمن، ليس فقط في العراق (…) بل في المنطقة بأسرها”.
وشدّدت على أن “الحلول السياسية والحوار هما السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وإنهاء النزاعات”.… [+]