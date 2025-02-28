2025-02-28 13:30:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الجمعة، عن انزال جوي على ثلاثة أوكار لداعش في صحراء جنوب الرطبة.وذكر بيان لجهاز مكافحة الارهاب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم تنفيذ عملية انزال جوي على ثلاثة أوكار لداعـش في صحراء جنوب الرطبة ودمر عدة مضافات وعجلتين بيك".واشار، الى أن "المُهمة نفذت من قبل أبطال قيادة العمليات الخاصة الأولى".