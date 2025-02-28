وزير النفط: العراق سيعلن خلال الساعات المقبلة عن المباشرة بعمليات تصدير نفط الإقليم

2025-02-28 13:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، أن العراق سيعلن خلال الساعات المقبلة عن المباشرة بعمليات تصدير نفط الإقليم.وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بوزارة النفط في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني أجرى زيارة إلى ميناء خور الزبير للاطلاع على عمليات ربط أنبوب الغاز".وأكد عبد الغني، بحسب البيان، أن "العراق سيعلن خلال الساعات المقبلة عن المباشرة بعمليات تصدير نفط الإقليم من خلال شركة تسويق النفط "سومو "، مبيناً أن "التصدير سيكون عبر ميناء جيهان التركي بمعدل أولي 185 ألف برميل يتصاعد تدريجياً للوصول إلى الطاقة المحددة بالموازنة الاتحادية العامة".