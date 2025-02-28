اليوم .. مباراتان لحساب الجولة السابعة من ممتاز الطائرة

2025-02-28 13:45:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة الأولى للدوري الممتاز بالكرة الطائرة للموسم الحالي (2024-2025)، بإقامة مواجهتين فـي الديوانية والبصرة .حيث يلتقي الدغارة مع نينوى في قاعة الموهبة بالديوانية، بينما يشهد ختام الدور مواجهة من العيار الثقيل بين غاز الجنوب، حامل اللقب، وضيفه مصافي الشمال فـي نـادي المدينة بمحافظة البصرة، في لقاء يعد الأبرز ضمن الجولة.وكانت منافسات هذه الجولة قد انطلقت يوم أمس الخميس وأسفرت عن فوز الشرطة على أربيل بثلاثة أشواط لواحد بواقع (22-25) ،(25-17) ، (25-22)، (25-22) ،فيما تغلب فريق البيشمركة على المقدادية بثلاثة اشواط دون رد بواقع (22-25)، (24-26)،(15-25).