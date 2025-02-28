القبض على إرهابي وتاجر مخدرات بسلسلة عمليات نوعية لجهاز مكافحة الإرهاب

2025-02-28 13:50:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)،عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية ناجحة في عدة محافظات، اسفرت عن القبض على إرهابي وتاحر مخدرات.

وذكر اعلام الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القوات نفذت ثلاث عمليات منفصلة لتفتيش وتطهير مضافات تابعة لعصابات داعش الإرهابية في محافظات صلاح الدين والأنبار والموصل، وأسفرت العمليات عن العثور على مواد متفجرة وتدميرها".

وفي محافظة الأنبار، "تمكنت القوات من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين الذي يشغل منصبًا عسكريًا في تنظيم داعش".

كما واصل الجهاز "جهوده في مكافحة المخدرات، حيث تمكّن من القبض على أحد تجار المخدرات في محافظة ذي قار".