جهاز مكافحة الارهاب ينفذ انزالا جويا على 3 من اوكار داعش في صحراء الانبار

2025-02-28 13:50:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، بتنفيذ جهاز مكافحة الارهاب انزالا جويا على 3 من اوكار داعش في صحراء الانبار.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة من جهاز مكافحة الارهاب نفذت عملية انزال جوي على ثلاثة أوكار لداعـش في صحراء جنوب الرطبة".

واضاف ان "القوة تمكنت من تدمير عدة مضافات وعجلتين بيك"، مبينا ان "المُهمة نفذت من قبل أبطال قيادة العمليات الخاصة الأولى".