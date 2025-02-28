قوات الحدود تحبط محاولة تهريب أكثر من 22 كغم من المخدرات الى العراق
2025-02-28 13:55:08 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب كميةكبيرة من الحبوب المخدرة من نوع "كبتاغون"، عبر الحدود العراقية فيالسليمانية.
وقال الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في بيان، ورد لوكالة شفقنيوز، إن "مفارز الفوج الأول، لواء الحدود الثالث، ضمن قيادة حدود المنطقةالأولى، نجحت في ضبط 22.5 كغم من حبوب الكبتاغون المخدرة، التي كانت موضوعة داخل90 كيساً مخبأة داخل عجلة".
وأضاف ميري، أن "المواد المضبوطة تم تسليمها إلى مديرية أسايشالسليمانية - قسم المخدرات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".