قوات الحدود تحبط محاولة تهريب أكثر من 22 كغم من المخدرات الى العراق

2025-02-28 13:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب كميةكبيرة من الحبوب المخدرة من نوع "كبتاغون"، عبر الحدود العراقية فيالسليمانية.

وقال الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في بيان، ورد لوكالة شفقنيوز، إن "مفارز الفوج الأول، لواء الحدود الثالث، ضمن قيادة حدود المنطقةالأولى، نجحت في ضبط 22.5 كغم من حبوب الكبتاغون المخدرة، التي كانت موضوعة داخل90 كيساً مخبأة داخل عجلة".

وأضاف ميري، أن "المواد المضبوطة تم تسليمها إلى مديرية أسايشالسليمانية - قسم المخدرات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".