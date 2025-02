2025-02-28 14:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد نفذت قوة من قيادة العمليات الخاصة الأولى في جهاز مكافحة الإرهاب عملية إنزال جوي استهدفت ثلاثة أوكار تابعة لعصابات داعش الإرهابية في صحراء جنوب الرطبة. وأكد بيان لجهاز المكافحة تلقته (المدى)، أن "العملية أسفرت عن تدمير عدة مضافات وعجلتين بيك آب كانت تُستخدم في تحركات العناصر الإرهابية، ضمن جهود الجهاز لملاحقة فلول الإرهاب وتعزيز […]

The post جهاز مكافحة الإرهاب يدمر أوكار لداعش في صحراء الرطبة appeared first on جريدة المدى.