2025-02-28 14:18:04 - المصدر: ايشان

كشف النجم البرازيلي نيمار عن تفاصيل العرض الذي تلقاه من نادي ريال مدريد الإسباني قبل أن يوقع للغريم التقليدي برشلونة في عام 2013. وبرز نيمار كواحد من أبرز المواهب الكروية في العالم خلال فترة لعبه مع نادي سانتوس، مما أثار صراعا كبيرا بين الأندية الأوروبية للفوز بخدماته. وفي النهاية، نجح برشلونة في حسم السباق لصالحه […]

ظهرت المقالة نيمار: ريال مدريد عرض عليّ أي مبلغ أريده.. لكنني اخترت قلبي أولاً على ايشان.



