2025-02-28 14:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، عن انتهاء الموجة الباردة في البلاد، فيما بشرت المواطنين بارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يبدا من يوم غد السبت.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "خلال ساعات مساء اليوم الجمعة الموافق 28 شباط، تنتهي الموجة الباردة التي أثرت على البلاد خلال الأيام الماضية"، مشيرة الى، انه الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة سيبدأ اعتبارا من يوم السبت 1 آذار".

واضافت، ان "الأجواء تميل للاعتدال نهارا في مدن وسط وجنوب البلاد والبرودة في مدن شمال وغرب البلاد".