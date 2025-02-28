وزير الكهرباء: أكثر من 8 آلاف ميغاواط تعتمد على الغاز المستورد

2025-02-28 14:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، أن أكثر من 8 آلاف ميغاواط تعتمد على الغاز المستورد، فيما أشر الى أن اتفاقية استيراد الغاز من تركمانستان قيد الإجراءات.

وقال فاضل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الغاز المستورد واحد من الأساسيات التي تعتمد عليها وزارة الكهرباء في إنتاج الطاقة الكهربائية"، لافتاً الى أن "الوزارة لديها أكثر من 8 آلاف ميغاواط تعتمد على الغاز المستورد في الوقت الحالي".

وأشار الى أن "المحور الآخر الذي تعمل عليه الوزارة لتعزيز الغاز هو اتفاقية استيراد الغاز من تركمانستان، وهذه الاتفاقية قيد الإجراءات".

وكان وزير النفط حيان عبد الغني، قد أعلن اليوم الجمعة، عن وجود تحرك لاستيراد منصة عائمة لتوريد الغاز لسد حاجة الكهرباء.

وقال عبد الغني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة بصدد استيراد منصة عامة لتوريد الغاز بهدف سد الحاجة المطلوبة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية"، لافتاً الى أن "وزارة النفط باشرت بتنفيذ الأنبوب الذي سيقوم بنقل الغاز من خلال ربطه بالأنبوب الوطني القريب من شط البصرة".

وأشار الى أن "المسافة من ميناء خور الزبير الى نقطة الربط بحدود 40 كيلومتراً"، مبيناً أن "شركة الأنابيب النفطية في الوزارة استطاعت أن توفر هذا الأنبوب، ويتم العمل بتنفيذ هذا الأنبوب بخطى متسارعة جداً".