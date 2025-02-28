اليوم .. اختتام منافسات بطولة أندية العراق للمواي تاي

2025-02-28 14:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتختتم اليوم الجمعة، منافسات بطولة أندية العراق للمتقدمين بالمواي تاي، والتي استمرت أحداثها على مدار خمسة أيام بحلبات قاعة المركز التدريبي للاتحاد العراقي للعبة في بغداد.وقال رئيس اتحاد المواي تاي مصطفى جبار علك في بيان للجنة الأولمبية العراقية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البطولة شهدت مشاركة أكثر من (350) لاعباً يمثلون (37) نادياً من مختلف أندية العاصمة بغداد وبقية محافظات عموم البلاد".وأضاف أن "نزالات البطولة شهدت مواجهات قوية ومنافسات مثيرة بين اللاعبين المشاركين على مدار الأيام الخمسة حيث ستشكل نتائجها الختامية اليوم معياراً إساسياً في تسمية اللاعبين الذين سيمثلون منتخب العراق في مشاركاته الخارجية المقبلة".