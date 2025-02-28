أسباب إيقاف السحب النقدي خارج العراق من قبل الـTBI

2025-02-28 14:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف المختص في الشأن المصرفي والمالي احمد عبد ربه، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، عن اسباب ايقاف السحب النقدي خارج العراق من قبل المصرف العراقي للتجارة .

وقال عبد ربه لـ"بغداد اليوم" ان "هناك احتمالا كبيرا أن يكون القرار مرتبطًا بمكافحة تهريب العملة، حيث سبق للبنك المركزي العراقي والجهات المالية اتخاذ إجراءات مماثلة للحد من خروج الدولار بطرق غير رسمية"، موضحا ان "بعض الجهات كانت تستخدم بطاقات الدفع الإلكتروني للسحب النقدي من الخارج بأموال مشتراة بسعر الصرف الرسمي داخل العراق، ثم إعادة بيعها بأسعار أعلى في السوق الموازي، ما يشكل نوعًا من تهريب العملة".

وبين ان "هناك احتمالا قويا بأن القرار جاء استجابة للضغوط الأمريكية المتعلقة بتنظيم تدفقات الدولار ومنع تهريبه إلى دول تخضع لعقوبات أمريكية مثل إيران، وواشنطن فرضت في الفترات الماضية قيودًا مشددة على المصارف العراقية، وطلبت من البنك المركزي العراقي اتخاذ إجراءات صارمة لضبط التحويلات المالية، خاصة بعد رصد عمليات تهريب عملة عبر استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني".

وأضاف ان "القرار يبدو أنه جاء ضمن إجراءات أوسع لضبط القطاع المصرفي ومنع سوء استخدام الدولار، وهو امتداد للإجراءات السابقة التي فرضها البنك المركزي، إما استجابة لضغوط أمريكية أو كجزء من جهود مكافحة الفساد المالي والتهريب".

وكان المصرف العراقي للتجارة، اعلن امس الأربعاء، إيقاف السحب النقدي عبر أجهزة ATM خارج العراق.

وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي في بيان مقتضب، انه "نظراً للمخاطر الناتجة عن الاستخدام السيء للبطاقات الإلكترونية (فيزا وماستركارد)، وتجنباً لهذه المخاطر تم إيقاف السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الالي ATM لتلك البطاقات خارج العراق فقط".

وأضاف أنه "يمكن استخدام البطاقات للدفع من خلال أجهزة pos و online".