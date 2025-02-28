"تفاصيل وأسرار".. نيمار يتحدث عن عرض ريال مدريد في 2013

2025-02-28 14:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف النجم البرازيلي نيمار، يوم الجمعة، عن تفاصيل العرض الذيتلقاه من قبل نادي ريال مدريد الإسباني في العام 2013، قبل أن يوقع لبرشلونة في نفسالعام.

وبرز نيمار كواحد من أبرز المواهب الكروية في العالم خلال فترة لعبه معنادي سانتوس، مما أثار صراعا كبيرا بين الأندية الأوروبية للفوز بخدماته.

وفي النهاية، نجح برشلونة في حسم السباق لصالحه بتوقيع اللاعب مقابل 57مليون يورو، قبل أن يبيعه لاحقا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية بلغت222 مليون يورو في عام 2017.

خلال مشاركته في بودكاست"Podpah"، كشف نيمار عن تفاصيل العرض الذي تلقاه منريال مدريد، قائلا: "تلقيت عرضا من الناديين الكبيرين، ريال مدريد وبرشلونة.ريال مدريد وضع شيكا على بياض أمامي، وقالوا لي: 'قم بالتوقيع وسندفع لك ما تطلبه".

وأضاف: "فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد) كان يحبني كثيرا وتحدث معيأكثر من مرة".

وتابع نيمار: "كان يريد رؤيتي ألعب في ريال مدريد، لكنني قررت فيالنهاية الاستماع إلى قلبي. رغم أنني كنت سأحصل معهم على ثلاثة أضعاف ما تقاضيتهفي برشلونة".

وأوضح نيمار، البالغ 33 عاماً، أن "حلمه كان دائما اللعب لبرشلونة،حيث كان يتواجد آنذاك نجماه الكبيران رونالدينيو وليونيل ميسي".

وبين أن "أردت اللعب بجوار ليو (ميسي)، لذلك قررت الانضمام إلىبرشلونة".

من جهة أخرى، نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات لرامونمارتينيز، السكرتير الفني الأسطوري لريال مدريد، الذي كشف أن نيمار قضى بضعة أيامفي أكاديمية ريال مدريد في مارس 2006.

وأضاف أن النادي الإسباني تقدم بطلب لتسجيل اللاعب، لكن الصفقة فشلت بسببرفض النادي توفير سكن لعائلة نيمار بقيمة 60 ألف يورو، وهو ما كانت العائلة تحتاجهللانتقال إلى إسبانيا.