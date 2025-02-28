2025-02-28 14:55:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعتمكنت قيادة قوات الحدود، اليوم الجمعة، من ضبط 22.5 كغم من الحبوب المخدرة في السليمانية.وذكر بيان لقيادة قوات الحدود، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "استمرارًا للانجازات الأمنية لقوات الحدود في منع ادخال المواد المخدرة، تمكنت مفارز الفوج الأول لواء الحدود الثالث ضمن قيادة حدود المنطقة الأولى من ضبط 22.5 كغم من الحبوب المخدرة نوع كبتاغون موضوعة داخل أكياس عدد (90) كيساً داخل عجلة".وأضاف أنه "تمت إحالة المواد المضبوطة الى مديرية أسايش السليمانية قسم المخدرات".