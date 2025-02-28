مقتل مدني قرب أحد المصارف الحكومية في الديوانية

2025-02-28 15:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

أكد مصدر أمني، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، مقتل مدني في إحدى أقضية الديوانية على يد مجهولين قرب أحد المصارف الحكومية في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المدني قُتل على يد مجهولين قرب المصرف المذكور"، مضيفًا أن "الأجهزة الأمنية فرضت طوقًا أمنيًا مشددًا في المكان وفتحت تحقيقًا عاجلًا لمعرفة ملابسات الحادث".

وأوضح المصدر، أنه "من المبكر تحديد دوافع الجريمة، إلا أن فريق التحقيق بدأ عمله فورًا لكشف ملابسات الحادث وتحديد الدوافع وراء الجريمة".