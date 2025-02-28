2025-02-28 15:30:02 - المصدر: واع

بغداد-واع-أحمد سميسم

علق الشاعر العراقي ميثم راضي على فوزه بالمركز الأول عن قصيدة النثر (ينظر كأنه أنت) في (جائزة شاعر المعلقة) للشعر العربي في السعودية بالموسم الثاني بمشاركة عدد من شعراء الدول العربية.

وقال راضي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع):" أنا قبل أن أفوز بهذه الجائزة المهمة (جائزة شاعر المعلقة) لم يسبق لي المشاركة في أي مهرجان أو أمسية أدبية، فكان حضوري مقتصراً على النشر في مواقع التواصل الاجتماعي فقط".

وأضاف: "ما دفعني للمشاركة في هذه المسابقة كونها تعطي مجالاً واسعاً لقصيدة النثر لتكون قصيدة تنافسية، ولها حضور إعلامي، لذلك خرجت من منطقة الراحة التي كنت معتاداً عليها لأدخل منطقة الأضواء والتنافس في مجال الشعر، وتحديداً في قصيدة النثر".

وأشار الى أن "الفوز في الجائزة يمثل شيئاً مهماً في مسيرته الأدبية، وشهادة لما قدمه وكتبه خلال السنوات المنصرمة بتحكيم مهني ودقيق من قبل الجمهور ولجنة الحكم الرصينة المتمثلة بالشاعر العراقي عارف الساعدي، والشاعر محمد إبراهيم يعقوب، والدكتورة فوزية أبو خالد".

لافتاً الى أن "تجربة شاعر المعلقة، تجربة فريدة في كتابة النص النثري الطويل التي أضافت فضاءات جديدة وممتعة في الكتابة".

مبيناً أنه "كان الشاعر العراقي الوحيد في المسابقة في مجال قصيدة النثر، بينما كان الشاعر جبر محمود مشاركاً عن فئة الشعر الفصيح الذي وصل الى النصف النهائي ولم يتأهل للفوز".

داعياً الى "النهج على استحداث برامج عراقية تهتم بالشعر الفصيح في مختلفة فئاته ليسوق عربياً، ويحقق حضوراً لافتاً بين الأوساط الأدبية العربية".