2025-02-28 15:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – عدي العباديأقامت دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، معرضاً فنياً مشتركاً مع مؤسسة فنون الثقافية.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المعرض افتتح تحت عنوان (أفكار جمالية) على قاعة كولبنكيان التابعة لدائرة الفنون العامة، بمشاركة أكثر من 30 عملاً فنياً لفنانين من مدينة خانقين تنوعت بين الرسم والخزف".وأشار الى أن "الفنانين عبروا من خلال أعمالهم عن رسالة جمالية إبداعية أرادوا إيصالها إلى الجمهور، معربين عن أملهم في استمرارية إقامة هكذا فعاليات دعماً لواقع الفن التشكيلي في العراق".وأضاف أن "المعرض الفني المشترك شهد إقامة عرض مسرحي مونودراما لأحد الفنانين بعنوان الظلال والألوان، قبل أن تشهد الفعالية توزيع شهادات تقديرية للمشاركين".