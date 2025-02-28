2025-02-28 15:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أفاد مصدر طبي، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، بمصرع عامل في حادث دهس على طريق كركوك - بغداد قرب قضاء طوز خورماتو شرق صلاح الدين.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "عاملاً في العقد الثالث من عمره لقي مصرعه في حادث دهس بالقرب من قضاء طوز خورماتو"، مضيفًا أن "العامل لفظ أنفاسه الأخيرة في ردهات الطوارئ داخل مستشفى طوز خورماتو بعد محاولة فرق الطوارئ إنقاذه، إلا أن إصاباته كانت شديدة".

وأوضح أن "السائق تم اعتقاله وهو رهن الاحتجاز لاستكمال الإجراءات القانونية".

يُذكر أن طريق كركوك - بغداد من الطرق الخطيرة التي تشهد معدلات عالية لحوادث السير، ومنها حوادث الدهس التي تؤدي إلى مصرع وإصابة المئات سنويًا.



