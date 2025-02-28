مدافع برشلونة: نحن سعداء برفقة هانز فليك

2025-02-28 15:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اعرب مدافع برشلونة رونالد أراوخو عن سعادته برفقة المدرب الألماني هانزي فليك.

وقال أراوخو، "لا أفهم فليك ومعاونيه عندما يتحدثون الألمانية، لكنه يتحدث الإنجليزية بسلاسة، حينها نفهمه بشكل جيد".

ووفقا لوسائل اعلام اسبانية، قال: "إنه شخص رائع، رغم أن الناس تعمدوا إرهابنا منه، باعتباره شخصية ألمانية صارمة، لكن في الواقع الأمر مختلف تماما، وعلاقته جيدة بكل اللاعبين، والفاصل في التعامل مع كل اللاعبين هو العمل الجاد".

وزاد "هانز فليك، قائد برشلونة، فهو يتحكم في كل التفاصيل، والفلسفة التي يطبقها تمر بسلاسة بين اللاعبين، والنتائج تبدو واضحة على مستوى العمل الفني، والبدني، والإصابات، وكذلك نتائج الفريق".

وأتم أراوخو تصريحاته "كنت هادئا خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني؛ لأن رغبتي واضحة وهي الاستمرار في النادي، وكانت هناك مفاوضات مع الإدارة، وهذا أمر طبيعي".

وأعلن نادي برشلونة مؤخرا تجديد التعاقد مع رونالد أراوخو حتى صيف 2031.

المصدر: وكالات