باكستان.. قتلى وجرحى بتفجير في مسجد الجامعة الحقانية

2025-02-28 16:15:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد لقي 5 مصلين حتفهم وأصيب العشرات اليوم الجمعة بتفجير في مسجد الجامعة الحقانية شمال غربي باكستان. وذكر عبد الرشيد، رئيس شرطة الحي، أن الانفجار وقع في حي أكورا خاتاك، بإقليم خيبر بختونخوا. وأشار إلى أن رجال الشرطة يحققون في الانفجار بينما يتم نقل القتلى والمصابين إلى المستشفيات. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم […]

