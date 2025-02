2025-02-28 16:15:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت هيئة الأنواء الجوية، انتهاء الموجة الباردة وبدء ارتفاع درجات الحرارة اعتباراً من غد السبت.

The post الأنواء الجوية: انتهاء الموجة الباردة وبدء ارتفاع درجات الحرارة اعتباراً من الغد appeared first on جريدة المدى.