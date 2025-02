العراق يعتزم استيراد منصة عائمة لتوريد الغاز لسد حاجة الكهرباء

2025-02-28 16:15:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكد وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، وجود تحرك لاستيراد منصة عائمة لتوريد الغاز لسد حاجة الكهرباء. وقال عبد الغني، إن "الوزارة بصدد استيراد منصة عامة لتوريد الغاز بهدف سد الحاجة المطلوبة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية"، لافتاً الى أن "وزارة النفط باشرت بتنفيذ الأنبوب الذي سيقوم بنقل الغاز من خلال ربطه بالأنبوب الوطني […]

