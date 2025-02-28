العبودي يؤكد أهمية مراعاة القيم الجامعية الأصيلة

2025-02-28 16:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الجمعة، أهمية مراعاة القيم الجامعية الأصيلة.وقال العبودي في تدوينة له على منصة (X)- تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "ترأسنا الاجتماع الثاني لهيئة الرأي للعام 2025، وأكدنا أهمية مراعاة القيم الجامعية الأصيلة، والمحافظة على تقاليد المؤسسات الأكاديمية، بما يعزز مكانتها بوصفها نماذج ملهمة في تحقيق رسالتها وأهدافها التنموية".وأضاف، أنه "تم تجديد أهمية العمل ضمن الصلاحيات الممنوحة وتيسير إنجاز الإجراءات على وفق المقتضيات القانونية، واختزال الوقت والجهد بما يخدم المصلحة العامة، في ضوء التحول الرقمي الشامل وأتمتة العمليات والإجراءات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".