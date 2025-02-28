مكتب رئيس الوزراء: سلسلة من الإجراءات لتحسين حركة السير والبنية التحتية للشوارع

2025-02-28 16:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأكد المنسق الأمني لمشاريع فك الاختناقات المرورية في مكتب رئيس الوزراء اللواء جاسم يحيى، اليوم الجمعة، اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتحسين حركة السير والبنية التحتية للشوارع، لافتا إلى إزالة 70 بالمئة من السيطرات الداخلية في بغداد وفتح العديد من الطرق المغلقة.وقال اللواء يحيى في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، باشرنا بفتح العديد من الطرق التي كانت مغلقة، بما في ذلك مناطق في الكرادة وأماكن أخرى، بالإضافة إلى المباشرة بتوسيع الطرق الحيوية التي تربط جانبي الكرخ والرصافة".وأضاف، أن "قيادة عمليات بغداد قامت برفع أكثر من 70% من السيطرات الداخلية، وتحويلها إلى مرابطات ودوريات استخباراتية غير مرئية، لتعزيز الأمن والاستقرار، مع استمرار جهود التوسعة والصيانة للطرق والجسور وكذلك فتح العديد من الطرق المغلقة بالتنسيق بين وزارة الإعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد".وتابع، أن "أمانة بغداد قامت كذلك بحملة شملت إزالة العوائق التي وضعتها بعض الجهات، مثل المذاخر والأسواق العشوائية، وفي مناطق بينها منطقة الحارثية، كما يتم العمل على تقليص عدد من البسطات والأسواق غير النظامية التي وضعت في الشوارع وأعاقت حركة المرور، بالتعاون مع مديرية المرور العامة".وأكد اللواء يحيى، أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة السير وتعزيز الأمن في مختلف مناطق العاصمة".